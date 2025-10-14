Jakub Bednaruk typuje nowy sezon PlusLigi. Dla kogo medale? "Główny faworyt do złota"

Podzieliłem wszystkie drużyny na kilka grup - o co i dlaczego mogą walczyć, i jak skończyć, mając oczywiście w głowie zeszłoroczny sezon, przed którym nikt o zdrowych zmysłach nie stawiał na złoto Lublina i czwarte miejsce Jastrzębia.

Zobaczymy po sezonie, co się sprawdziło, a gdzie się pomyliłem, bo to przecież zabawa.

Grupa medalowa

Aluron CMC Warta Zawiercie

Mało zmian, trzon drużyny pozostał. Wymiana Perry - Popiwczak i Butryn - Bołądź nie powinna być odczuwalna. Może jedynie Tavares będzie musiał podnieść trochę piłkę do tyłu, ale nie widzę tutaj problemów. Oczywiście część kibiców może się zastanawiać, co miała dać wymiana atakujących, ponieważ obaj mają swoje atuty i małe wady, ale nie są one jakoś bardzo duże. Dodatkowo Popiwczak daje spokój z liczeniem paszportów.

Zespół na finał.

Asseco Resovia Rzeszów

To będzie ten sezon. Pozyskanie Marcina Janusza to jeden z najważniejszych transferów sezonu i sygnał, że klub wybiera ludzi, którzy wiedzą, jak wygrywać. Potężna ławka rezerwowych, dobry trener, więc czego chcieć więcej? Dla mnie główny faworyt do złota, a finał to obowiązek.

Jedyne problemy, które mogą, ale nie muszę się przyplątać, to obowiązek nakarmienia grą dużych nazwisk, bo ci, co zawsze byli szóstkowymi, często nie potrafią się pogodzić z rolą rezerwowych i sam widok konta bankowego nie musi być powodem, żeby ambicja sportowa schodziła na plan dalszy.

W sparingach obecna Resovia straszy i demoluje, wysyłając sygnał w Polskę „jesteśmy mocni, bójcie się!”

PGE Projekt Warszawa

Podobnie jak w Zawierciu - bez wielkich rewolucji. Na razie dużo w kuluarach rozmawia się o nowościach w grze i ekscentryczności nowego fińskiego trenera, ale tym się mistrzostwa nie zdobywa. Zdobywa się prawdziwym ciosem, a cios na każdej pozycji jest. Bednorz z Weberem to przepotężna siła ofensywna, a Wojtaszek z Tillie - defensywna. Zobaczymy niedługo, jak będą funkcjonowały te ich szaleństwa, bo widziałem na turnieju Wójtowicza wystawę pierwszej piłki na lewe przez Webera przy setówce.

Finał to sukces, a brąz to obowiązek.

Grupa skrobiąca marchewki faworytom

Bogdanka LUK Lublin

Będzie im ciężej niż rok temu. Pewnie część z was umieściłaby obecnego mistrza w grupie medalowej i mogę się z tym zgodzić, ale właśnie fakt zupełnie innej zawartości plecaka z oczekiwaniami może być problemem i od razu dodam, że wcale nie musi, bo mają Leona, który kolejny raz może wytworzyć aurę „nikogo się nie boimy, bijemy wszystkich”.

Ciekawe transfery Antigi, Henno, Younga i Gyimaha. To nie są szóstkowi gracze silnych kadr, ale zawodnicy, którzy mogą zabłysnąć.

JSW Jastrzębski Węgiel

Nowy trener, nowe całe lewe skrzydło, ale obecnie dużo problemów ze zdrowiem. Nie chcę argumentu zdrowia używać zbyt często, bo przecież można to robić przy każdej drużynie - „osiągną to lub to, ale jeżeli będzie zdrowie”, ale po weekendzie w Lublinie widziałem zdrowia mało. Mimo to zespół, który może - podobnie jak Lublin - zaatakować pierwszą trójkę.

Najważniejsza będzie forma i zdrowie Szerszenia, bo to wokół niego będzie wszystko się działo. Do tego Kaczmarek z roli wspierającego musi wziąć na siebie rolę liderującego.

Play-offowcy

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Wciąż nie wiem, dlaczego tak długo Isaacsonowi zajął przyjazd do klubu, skoro nie było go na MŚ, ale jego transfer na plus. Rychlicki idealnie pasuje do kędzierzyńskiego systemu, a Czunkiewicz i Jakubiszak to już bardzo porządne marki. Na pierwszą czwórkę to może być mało, ale na play-off powinno wystarczyć.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa

Znowu w Częstochowie najdłuższa nazwa, ale historycznej nazwy AZS Częstochowa nie przebiją, kiedy spiker na meczu kończył wymieniać wszystkie człony nazwy klubu w połowie drugiego seta. Największy obok Janusza w Resovii transfer sezonu - De Cecco - powoduje, że zaczynamy inaczej patrzeć na cele drużyny. Z jednej strony Luciano potrafił na swoich barkach doprowadzić Argentynę do brązu olimpijskiego, ale z drugiej strony poprzednie dwa kluby, Lube i Modena, same rezygnowały z jego usług w połowie umowy.

Tak czy siak, ja cieszę się jak małe dziecko na samą myśl o De Cecco w PlusLidze, ale najważniejsze dla mnie będzie lewe skrzydło. Jeżeli Ebadipur powtórzy sezon, a Lipiński będzie równy, to mogą się zakręcić bliżej miejsca piątego, bo o Indrę martwić się nikt nie musi.

Walczący o play-off

PGE GiEK Skra Bełchatów

Wracamy tutaj do tematu zdrowia, bo muszę. Alan zdrowy to powinna być ósemka, Alan z problemami - szanse drastycznie maleją. Lewe skrzydło nie powala i są drużyny, które wydaje się, że bardziej straszą. Liczymy znowu Łomaczowi liczbę bloków w sezonie, bo w poprzednim miał chyba rekord.

Energa Trefl Gdańsk

Dzięki pozyskaniu nowego sponsora prawdopodobnie zagości spokój u księgowej, bo spokój w szatni to mieli w Gdańsku zawsze. Zobaczymy, jak sobie poradzi Worsley na rozegraniu i zobaczymy, czy Nasewicz zrobi kolejny krok w przód.

Bardzo silne lewe skrzydło, bo para Orczyk - Brand wydaje się mocniejsza od pary bełchatowskiej.

MKS Ślepsk Malow Suwałki

Ale jak to bez Sancheza? To był ich stempel. Może nie zawsze dokładnie, ale zawsze bardzo szybko. Duży test dla Droszyńskiego, bo w końcu doczekał się roli jedynki.

Nieśmiertelny Smith na środku plus para Honorato - Asparuhov może dać play-off, ale po ciężkiej walce.

Cuprum Stilon Gorzów

Podobnie jak w Gdańsku, powinien być spokój u księgowej przez cały sezon, czego życzę. Jakoś mnie nie zaskoczyły problemy zdrowotne Carisio, na którego miejsce pozyskano Thiago. To dobry zawodnik, ale w Będzinie trafił na złe czasy. Bardzo silne skrzydła.

Trójka Kwasowski - Henno - Waliński plus Chizoba na prawym skrzydle dają powód do optymizmu i patrzenie bliżej miejsca 8. niż miejsca 12.

Indykpol AZS Olsztyn

Zdrowie, zdrowie, zdrowie, a miałem do tego nie wracać. Mocna zmiana tylko na pozycji atakującego. Jeżeli coś się posypie, to widzę duże zagrożenie. Zespoły wyżej wymienione wydają się mocniejsze, ale Karlitzek z Halabą mogą powalczyć o ósemkę. Ciekawi mnie, czy i kiedy Hadrava wygryzie Szwarca na ataku. Tille to porządny rozgrywający, ale porządnych to mamy dużo w lidze.

Walka o utrzymanie

Barkom Każany Lwów

Coś czuję, że trener Krastins znowu coś zaczaruje i utrzyma Lwów. Zespół, który obok Chełma wydaje na transfery najmniej w lidze, ale nie musi walczyć o Polaków, co jest ogromnym ułatwieniem. Wraca Gueye i będzie mocno ścinał w trzeci metr. Kampa da rozsądek i spokój, a Tupchii z Kovalovem - punkty.

Play-offu nie widzę, ale utrzymanie już tak.

InPost ChKS Chełm

Utrzymanie będzie cudem. Każdy punkt przywieziony z wyjazdu - jak zwycięstwo. Przed sezonem na papierze zdecydowanie najsłabszy zespół. Nie wiem, który z szóstkowych zawodników grałby w innym zespole, ale cuda się zdarzają. Utrzymanie w lidze będę traktował jak zdobycie mistrzostwa. Trudne, ale może się uda, co być może uznamy za największą sensację sezonu.