Jasna deklaracja gwiazdy. Takie słowa tuż przed sezonem. "Nie chcę być pyszałkowaty"

Szalpuk dołączył do Projektu w sezonie 2022/2023. Przyczynił się do rozwoju drużyny, która dołączyła do ligowej czołówki i walczyła o najwyższe laury. Po trzech latach postanowił jednak znmienić otoczenie. Obecnie jest siatkarzem Asseco Resovii Rzeszów.

- Będąc od dłuższego czasu w Warszawie, wiedziałem, jak to wszystko wygląda, a teraz musiałem wyjechać do innego miejsca i wejść do nowej drużyny. To są jakieś wyzwania, może nie jakieś ogromne, ale trzeba jakoś dawać radę. Warszawa zawsze będzie w moim sercu, bo stamtąd jestem. Teraz jestem jednak w Rzeszowie, jestem z tego zadowolony i mam nadzieję, że pomogę tej drużynie osiągnąć sukces - powiedział Szalpuk w rozmowie z portalem plusliga.pl.



Przyjmujący został zapytany o cele rzeszowian na nadchodzące rozgrywki.



- Przede wszystkim wierzę w tę drużynę, podoba mi się, jak jest zbudowana i mam nadzieję, że po rundzie zasadniczej w tej czwórce się znajdziemy. Nie chcę być tutaj jakiś pyszałkowaty, bo też mam w sobie dużo pokory, ale po prostu myślę, że mamy potencjał, żeby być w czołowej czwórce - wyjaśnił.



W pierwszej kolejce Asseco Resovia zagra na wyjeździe ze Ślepskiem Malow Suwałki. Ten mecz rozpocznie się we wtorek 21 października o godzinie 17:30.