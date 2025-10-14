Obaj ma za sobą udane spotkania pierwszej rundy. Majchrzak pewnie pokonał Filip Misolica, oddając mu zaledwie cztery gemy.

Z kolei Korda sprawił niespodziankę, eliminując rozstawionego z "7" Alexeia Popyrina.



Stawką ich spotkania będzie awans do ćwierćfinału szwedzkiego turnieju.

Będzie to ich drugie spoktanie. Pierwsze odbyło się w tym roku w Winston-Salem. Korda wygrał 6:7, 6:3, 6:4.

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Majchrzak - Korda? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Majchrzak - Korda odbędzie się w środę 15 października lub czwartek 16 października. Godzina meczu Majchrzaka nie została jeszcze ustalona.

PAP