Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Tenis

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda to mecz 1/8 finału turnieju ATP w Sztokholmie. Kiedy jest mecz Majchrzak - Korda? O której godzinie gra Majchrzak?

fot. AFP

Obaj ma za sobą udane spotkania pierwszej rundy. Majchrzak pewnie pokonał Filip Misolica, oddając mu zaledwie cztery gemy.

 

Z kolei Korda sprawił niespodziankę, eliminując rozstawionego z "7" Alexeia Popyrina. 

Stawką ich spotkania będzie awans do ćwierćfinału szwedzkiego turnieju.

 

Będzie to ich drugie spoktanie. Pierwsze odbyło się w tym roku w Winston-Salem. Korda wygrał 6:7, 6:3, 6:4.

Kiedy jest mecz Majchrzak - Korda? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Majchrzak - Korda odbędzie się w środę 15 października lub czwartek 16 października. Godzina meczu Majchrzaka nie została jeszcze ustalona.

PAP
TENISTURNIEJE ATP I WTA
