Tyszanie pokonali 8 października na wyjeździe KAC Klagenfurt 4:1. Tym razem tyscy hokeiści spróbują zaskoczyć pewną awansu do fazy pucharowej drużynę Lukko Rauma.

ZOBACZ TAKŻE: Obrońcy tytułu nadal niepokonani. Pewne zwycięstwo

W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału. Rok temu w tej rywalizacji Polskę reprezentowała Re-Plast Unia Oświęcim, której nie udało się awansować do fazy pucharowej.

W sezonie 2023/24 polski zespół nie zagrał w rozgrywkach LM, a rok wcześniej rywalizowały mistrz kraju - GKS Katowice i Comarch Cracovia Kraków, dzięki zdobyciu Pucharu Kontynentalnego. Krakowianie rywalizację w swojej grupie (czterozespołowej) zakończyli na trzecim miejscu, a GKS był czwarty.

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy - Lukko Rauma?

Transmisja meczu GKS Tychy - Lukko Rauma w środę o godz. 17:50 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.