Liga Mistrzów: GKS Tychy - Lukko Rauma. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
GKS Tychy - Lukko Rauma to mecz w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Mistrzowie Polski przystąpią do ostatniego spotkania w fazie zasadniczej Champions League podbudowani pierwszym zwycięstwem w tych rozgrywkach od sześciu lat. Transmisja meczu GKS Tychy - Lukko Rauma w środę o godz. 17:50 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.
Tyszanie pokonali 8 października na wyjeździe KAC Klagenfurt 4:1. Tym razem tyscy hokeiści spróbują zaskoczyć pewną awansu do fazy pucharowej drużynę Lukko Rauma.
W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału. Rok temu w tej rywalizacji Polskę reprezentowała Re-Plast Unia Oświęcim, której nie udało się awansować do fazy pucharowej.
W sezonie 2023/24 polski zespół nie zagrał w rozgrywkach LM, a rok wcześniej rywalizowały mistrz kraju - GKS Katowice i Comarch Cracovia Kraków, dzięki zdobyciu Pucharu Kontynentalnego. Krakowianie rywalizację w swojej grupie (czterozespołowej) zakończyli na trzecim miejscu, a GKS był czwarty.
Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy - Lukko Rauma?
Transmisja meczu GKS Tychy - Lukko Rauma w środę o godz. 17:50 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.