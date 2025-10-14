To pierwsze spotkanie w historii pomiędzy tymi zawodnikami. Austriak, który zajmuje 95. miejsce w światowym rankingu, dostał się do drabinki głównej dzięki wygranym kwalifikacjom. Polak nie musiał się męczyć - jako 75. rakieta świata miał gwarantowane miejsce w rywalizacji.

Zanim poleciał do Sztokholmu, piotrkowianin brał udział w ATP Masters w Szanghaju. Dotarł tam do trzeciej rundy, gdzie uległ Alexowi de Minaurowi.

Na zwycięzcę pojedynku Majchrzak - Misolic w drugiej rundzie czeka już Amerykanin Sebastian Korda.

Majchrzak - Misolic. Kto wygrał? Wynik meczu

To pytanie zadają sobie fani tenisa. Wynik meczu Majchrzak - Misolic poznamy we wtorek po południu. Spotkanie rozpocznie się bowiem około 15:00.