Majchrzak - Misolic. Kto wygrał? Wynik meczu

Tenis

Kamil Majchrzak kontra Filip Misolic to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Sztokholmie. Jaki był wynik meczu Majchrzak - Misolic? Kto wygrał? Sprawdź poniżej.

Majchrzak - Misolic. Kto wygrał? Wynik meczu
fot. AFP
Kamil Majchrzak

To pierwsze spotkanie w historii pomiędzy tymi zawodnikami. Austriak, który zajmuje 95. miejsce w światowym rankingu, dostał się do drabinki głównej dzięki wygranym kwalifikacjom. Polak nie musiał się męczyć - jako 75. rakieta świata miał gwarantowane miejsce w rywalizacji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Koniec już w pierwszej rundzie. Linette odpadła z turnieju

 

Zanim poleciał do Sztokholmu, piotrkowianin brał udział w ATP Masters w Szanghaju. Dotarł tam do trzeciej rundy, gdzie uległ Alexowi de Minaurowi.

 

Na zwycięzcę pojedynku Majchrzak - Misolic w drugiej rundzie czeka już Amerykanin Sebastian Korda.

Majchrzak - Misolic. Kto wygrał? Wynik meczu

To pytanie zadają sobie fani tenisa. Wynik meczu Majchrzak - Misolic poznamy we wtorek po południu. Spotkanie rozpocznie się bowiem około 15:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Zieliński: To najbardziej prestiżowy turniej, więc gdzie być zmotywowanym, jeśli nie tu?
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 