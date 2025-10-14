Niesamowity wyczyn polskiego siatkarza! Rekord nie do pobicia?

Blok to jeden z najważniejszych i najbardziej widowiskowych elementów siatkówki. Jego głównym celem jest zatrzymanie lub spowolnienie ataku przeciwnika. Wyblok może zmienić kierunek piłki, dając obrońcom szansę na skuteczną reakcję i pozwala wyprowadzić kontratak. Jeszcze cenniejsze są punktowe bloki. Efektowna czapa, po której piłka błyskawicznie ląduje pod nogami atakującego, potrafi zdeprymować przeciwnika.

W historii PlusLigi nie brakowało specjalistów od blokowania. Największym echem odbił się wyczyn, którego dokonał Norbert Huber w sezonie 2023/24. Środkowy Jastrzębskiego Węgla, w drodze po mistrzostwo Polski, zdobył blokiem aż 149 punktów! Pobił w tamtym sezonie rekord Dmytro Paszyckiego, który grając w Cuprum Lubin, w sezonie 2014/15 zanotował 116 punktowych bloków.

Do Hubera należy również rekord punktowych bloków w jednym meczu. W wyjazdowym starciu z Projektem Warszawa, które rozegrano w grudniu 2023 roku na Torwarze, środkowy jastrzębian zatrzymał rywali aż 13 razy! Mimo takiego wyczynu, jego drużyna przegrała tamto spotkanie 1:3.

Norbert Huber wygrał ranking najlepiej blokujących również w minionym sezonie PlusLigi. Tym razem zanotował 100 skutecznych bloków i o zaledwie jedno oczko wyprzedził Aleksa Grozdanova z Bogdanki LUK Lublin. Warto zaznaczyć, że 100 punktów zdobytych blokiem w jednym sezonie to też niezłe osiągnięcie - w trwającej od 2000 roku historii PLS/PlusLigi siatkarze zaledwie pięć razy dobrnęli do tej granicy, a dwukrotnie dokonał tego właśnie Huber.

W rozpoczynającym się sezonie Hubera nie zobaczymy na parkietach polskiej ekstraklasy. Środkowy przeniósł się do Wolfdogs Nagoya i będzie murował siatkę w lidze japońskiej. Kto zajmie jego miejsce i zostanie największym specjalistą w tym elemencie w nowym sezonie PlusLigi? Znakomitych kandydatów na pewno nie brakuje.

Najlepiej blokujący siatkarze w poszczególnych sezonach oraz rekordy PlusLigi związane z blokiem w załączonej galerii zdjęć: