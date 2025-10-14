Ogromna tragedia. Nie żyje trzykrotny mistrz olimpijski

Rosjanin święcił sukcesy w latach 70. i 80. Zdobył trzy złote medale olimpijskie podczas igrzysk w Moskwie w 1980 roku: w układzie z kółkami i wieloboju indywidualnym oraz drużynowym. Co ciekawe, podczas rywalizacji w stolicy Rosji stanął na podium we wszystkich ośmiu konkurencjach gimnastycznych (do trzech złotych medali dołożył cztery srebrne i jeden brązowy)

Mężczyzna miał w dorobku także m.in. siedem tytułów mistrza świata (1979 i 1981), a także dwa mistrzostwa Europy (1979).

Po zakończeniu kariery Ditiatin został trenerem oraz wykładowcą na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym. I to właśnie włodarze uczelni poinformowali o jego śmierci.

- Aleksander Nikołajewicz to duma naszego uniwersytetu i całego kraju. Był nie tylko utalentowanym sportowcem, ale także wspaniałym mentorem, który hojnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. W imieniu całego personelu Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Hercena i w imieniu własnym składam rodzinie i przyjaciołom Aleksandra Nikołajewicza szczere i głębokie kondolencje. To niepowetowana strata dla nas wszystkich – powiedział rektor uniwersytetu, Siergiej Tarasow.

KP, Polsat Sport