Za nami kolejne spotkania eliminacji mistrzostw świata. Reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana wykorzystała przerwę kadrową na towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią i eliminacyjny mecz z Litwą. Oba spotkania zakończyły się wygraną Biało-Czerwonych, którzy wciąż walczą o awans na globalny czempionat.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki sukces reprezentacji Polski! Złoty medal ME



Poruszymy także kwestię najciekawszych wtorkowych spotkań eliminacyjnych takich jak Portugalia - Węgry oraz Hiszpania - Bułgaria. Koniec przerwy reprezentacyjnej oznacza również powrót rozgrywek klubowych. Sprawdzimy zatem jak kształtuje się sytuacja Roberta Lewandowskiego, Lamine Yamala oraz Hansiego Flicka w Barcelonie. To z pewnością nie umknie obecnym w naszym studio Polsat Futbol Cast ekspertom. Wszystkie ciekawostki i aspekty ostatnich piłkarskich zmagań omówią Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.



Transmisja TV i stream online Polsat Futbol Cast od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i w serwisie Polsat Box Go.

Polsat Sport