Polsat Futbol Cast - 15.10. Transmisja TV i stream online
Zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Futbol Cast, w którym Tomasz Hajto i Roman Kołtoń omówią ostatnią przerwę reprezentacyjną. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz w serwisie Polsat Box Go.
Za nami kolejne spotkania eliminacji mistrzostw świata. Reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana wykorzystała przerwę kadrową na towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią i eliminacyjny mecz z Litwą. Oba spotkania zakończyły się wygraną Biało-Czerwonych, którzy wciąż walczą o awans na globalny czempionat.
Poruszymy także kwestię najciekawszych wtorkowych spotkań eliminacyjnych takich jak Portugalia - Węgry oraz Hiszpania - Bułgaria. Koniec przerwy reprezentacyjnej oznacza również powrót rozgrywek klubowych. Sprawdzimy zatem jak kształtuje się sytuacja Roberta Lewandowskiego, Lamine Yamala oraz Hansiego Flicka w Barcelonie. To z pewnością nie umknie obecnym w naszym studio Polsat Futbol Cast ekspertom. Wszystkie ciekawostki i aspekty ostatnich piłkarskich zmagań omówią Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.
Transmisja TV i stream online Polsat Futbol Cast od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i w serwisie Polsat Box Go.