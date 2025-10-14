Robert Lewandowski kontuzjowany! Komunikat Barcelony może niepokoić!

"Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Jest to niewielkie uszkodzenie, a czas rekonwalescencji będzie zależał od rozwoju urazu" - brzmi treść komunikatu, który przekazała Barcelona we wtorek 14 października.

Polak wrócił w poniedziałek ze zgrupowania reprezentacji, podczas którego Biało-Czerwoni najpierw w meczu towarzyskim pokonali Nową Zelandię 1:0, a następnie Litwę 2:0 w ramach eliminacji mistrzostw świata. W tym drugim starciu kapitan naszej kadry zdobył 87. bramkę w historii występów w drużynie narodowej. Był zarazem jego 161. mecz dla naszej kadry.

Przypomnijmy, że 37-latek pauzował na początku sezonu właśnie z powodu urazu mięśnia. Z tego powodu opuścił kilka meczów Barcelony. Dotychczas rozegrał dziewięć spotkań, w których strzelił cztery gole. FC Barcelona już 26 października zagra El Clasico z Realem Madryt na Santiago Bernabeu.

Polsat Sport