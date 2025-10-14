Szalony mecz wyłonił kolejnego uczestnika mundialu 2026

Bramki dla gospodarzy zdobyli Boualem Khoukhi (49.) oraz urodzony w Portugalii Pedro Miguel (74.). Od 89. minuty zwycięzcy musieli radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Tareka Salmana, który na boisku pojawił się niewiele ponad kwadrans wcześniej.

Sędzia doliczył do drugiej połowy 15 minut, ale grających w przewadze gości stać było tylko na honorowe trafienie - na listę strzelców wpisał się Sultan Adil (90+8.). Sytuacja była jednak napięta, bo remis promowałby właśnie przyjezdnych i zepchnąłby gospodarzy do barażu.

Katar wystąpi w mundialu po raz drugi, ale z kwalifikacji nie dostał się do niego nigdy wcześniej. W 2022 roku miał pewne miejsce w turnieju finałowym jako jego gospodarz.

Zjednoczone Emiraty Arabskie, które zajęły drugie miejsce w grupie A, rozegrają baraże z drugim zespołem grupy B. Zwycięzca tego dwumeczu trafi z kolei do baraży międzykontynentalnych, zaplanowanych na marzec 2026 roku.

Już wcześniej ze strefy azjatyckiej awans zapewniły sobie: Japonia, Iran, Jordania, Korea Południowa, Uzbekistan oraz Australia.

Goście do awansu potrzebują zwycięstwa, a każdy inny wynik oznaczać będzie dla nich awans do barażu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

psl, PAP