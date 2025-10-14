Tabela PlusLigi. Które miejsca zajmują drużyny?

Siatkówka

Startuje nowy sezon siatkarskiej PlusLigi. Jak co sezon będziemy świadkami walki zarówno o czołowe miejsca, jak i o pozostanie w siatkarskiej elicie. Jak wygląda aktualna tabela PlusLigi?

fot. PAP
Sezon PlusLigi wystartuje w poniedziałek 20 października. W pierwszym spotkaniu premierowej kolejki zmierzą się siatkarze ekip Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów.

 

O czołowe miejsca powalczy kilka klubów. Zdaniem Jakuba Bednaruka, byłego siatkarza i trenera, a dziś eksperta Polsatu Sport, faworytem do końcowego triumfu jest Asseco Resovia Rzeszów.

"To będzie ten sezon. Pozyskanie Marcina Janusza to jeden z najważniejszych transferów sezonu i sygnał, że klub wybiera ludzi, którzy wiedzą, jak wygrywać. Potężna ławka rezerwowych, dobry trener, więc czego chcieć więcej? Dla mnie główny faworyt do złota, a finał to obowiązek" - napisał Bednaruk.

 

Czy Resovia faktycznie sięgnie po mistrzowski tytuł? O tym przekonamy się już za kilka miesięcy.

 

Zanim jednak poznamy mistrza Polski, medalistów i spadkowicza, zachęcamy do sprawdzenia aktualnej tabeli siatkarskiej PlusLigi - po każdej kolejce nowego sezonu.

Aktualna tabela PlusLigi:

Kto wygra PlusLigę 2025/2026?

PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu
