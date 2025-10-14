Gdzie obejrzeć mecz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - DevelopRes Rzeszów?

To już ostatnie spotkanie inauguracyjnej kolejki rozgrywek, ale - zdaniem wielu - najbardziej interesujące. Zmierzą się w nim mistrzynie Polski oraz czwarty zespół zeszłego sezonu.

I to właśnie rachunki z zeszłego sezonu mają do wyrównania. W półfinale rzeszowianki pozbawiły bielszczanki marzeń o złocie, pokonując je 3:1 oraz 3:0. Później zawodniczki z Podkarpacia przypieczętowały złoto triumfem nad ŁKS-em Commercecon Łódź, a BKS uległ PGE GROT Budowlanym Łódź.

Nie da się ukryć, że obie drużyny przeszły spore zmiany przed rozpoczęciem nowego sezonu. Kto lepiej go rozpocznie?

Transmisja meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - DevelopRes Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.