Tauron Liga: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Obie drużyny jako ostatnie wybiegają na parkiet podczas inauguracyjnej serii gier w nowym sezonie Tauron Ligi.

BKS i DevelopRes w poprzednim sezonie należały do zespołów, które rozdawały karty w żeńskiej siatkówce. Bielszczanki ostatecznie musiały pogodzić się z czwartym miejscem, podczas gdy rzeszowianki sięgnęły po upragnione mistrzostwo Polski.

Ostatni raz obie ekipy rywalizowały ze sobą w kwietniowym półfinale play-off poprzedniego sezonu Tauron Ligi. Wówczas dwukrotnie lepszy okazał się DevelopRes, podobnie jak w półfinale Pucharu Polski, który odbył się w lutym zeszłego roku. BKS na zwycięstwo z rywalem z Podkarpacia czeka od lutego 2024 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport