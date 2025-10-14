Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 2. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

W premierowej serii spotkań nie brakowało dobrej siatkówki, emocji oraz zaciętej walki. Była też spora niespodzianka - porażka PGE Budowlanych Łódź z ITA Tools Stalą Mielec 2:3. W szlagierowym starciu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała uległ Developresowi Rzeszów 1:3. Jak będzie w drugiej serii gier?

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 1. kolejki (WIDEO)

Drugą kolejkę rozpocznie w czwartek 16 października mecz Moya Radomka Radom – #VolleyWrocław, czyli starcie dwóch drużyn, które na inaugurację wygrały najwyżej - po 3:0. Dzień później ŁKS Commercecon Łódź podejmie Metalkas Pałac Bydgoszcz.

W sobotę ważne wydarzenie w Nowym Dworze Mazowieckim. Siatkarki beniaminka - EcoHarpoon Nowel LOS po raz pierwszy zagrają w ekstraklasie przed własną publicznością. Czy w meczu z Lotto Chemikiem Police poradzą sobie lepiej niż na wyjeździe we Wrocławiu? ITA Tools Stal Mielec po ograniu trzeciej drużyny poprzedniego sezonu, tym razem zmierzy się z czwartą - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

W niedzielę pierwszy w tym sezonie mecz na Podpromiu rozegra DevelopRes Rzeszów. Broniące tytułu mistrzowskiego Rysice będą faworytkami konfrontacji z ekipą UNI Opole, która rozpoczęła ligowe zmagania od porażki we własnej hali. Drugą kolejkę zakończy mecz Sokół & Hagric Mogilno – PGE Budowlani Łódź. Zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które na inaugurację poniosły porażki po tie-breakach. Kto wygra w tym spotkaniu?

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 2. kolejki Tauron Ligi 2025/2026:

2025-10-16: Moya Radomka Radom – #VolleyWrocław (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-17: ŁKS Commercecon Łódź – Metalkas Pałac Bydgoszcz (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-18: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Lotto Chemik Police (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-18: ITA Tools Stal Mielec – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-19: DevelopRes Rzeszów – UNI Opole (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-19: Sokół & Hagric Mogilno – PGE Budowlani Łódź (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

