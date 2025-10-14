Te drużyny wywalczyły awans na mistrzostwa świata

Łącznie z eliminacji na mundial dostanie się 45 ekip. 43 wywalczą miejsca po kwalifikacjach kontynentalnych, a ostatnie dwie po międzykontynentalnych barażach, zaplanowanych na marzec 2026 roku. Trzy kraje-gospodarze mają udział z góry zapewniony.

Najwięcej reprezentacji - 16 - wyśle Europa. Azja będzie miała ośmiu przedstawicieli w turnieju oraz jedno miejsce w barażach. Z Afryki zakwalifikuje się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z baraży. Drużyny z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów (CONCACAF) otrzymają trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w barażach. Ameryka Południowa ma zapewnione sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach.

Oceania ma zagwarantowane jedno miejsce w turnieju finałowym - już w marcu wywalczyła je Nowa Zelandia. Nowa Kaledonia może być kolejnym zespołem z tego regionu świata, jeśli pomyślnie przejdzie baraże.

Reprezentacje pewne udziału w MŚ:

Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada

Europa (16 miejsc): Anglia

Azja (8 bezpośrednich miejsc +1 w barażach): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan,

Australia, Katar, Arabia Saudyjska

Afryka (9+1): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal;

Oceania (1+1): Nowa Zelandia;

Ameryka Płd. (6+1): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj;