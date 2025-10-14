Udany początek polskiego klubu w europejskich pucharach

Ostrowianie po raz pierwszy w historii grają w europejskich rozgrywkach.

Gospodarze zaczęli od mocnego uderzenia – po pierwszych wyrównanych minutach Ivan Burzak dał sygnał do ataku. Ukraiński obrotowy był nie do zatrzymania przez rywali, a kolejne gole dokładali Robert Kamyszek i Kamil Adamski. Ostrovia po 10 minutach prowadziła już 8:2. Goście podnieśli się i potem ponad dwuipółtysięczna widownia oglądała dość wyrównany pojedynek.

Szwajcarzy w końcówce pierwszej odsłony podkręcili tempo i zmniejszyli straty, a w 35. minucie po bramce Nico Eggimanna objęli prowadzenie (20:19). Potem nastąpił okres nieskutecznej gry z obu stron i dopiero trzy gole zdobyte przez Patryka Marciniaka w ciągu niespełna dwóch minut pozwoliły odzyskać gospodarzom pewność siebie. Przewaga Ostrovii do końca meczu była już niezagrożona.

W innym meczu grupy B Montpellier Handball przegrał z TSW Kiel 28:30 (9:16). Niemiecki gigant, czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów, będzie kolejnym rywalem ostrowian – ten mecz odbędzie się 21 października w Kilonii.

Do kolejnej fazy rozgrywek awansują po dwie najlepsze ekipy z ośmiu grup.

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – BSV Berno 32:28 (18:14)

Rebud KPR Ostrovia: Mikołaj Krekora, Jakub Zimny, Kacper Ligarzewski – Kamil Adamski 3, Przemysław Urbaniak 3, Robert Kamyszek 4, Artur Klopsteg 2, Dawid Frankowski, Miriani Gawaszeliszwili 1, Patryk Marciniak 4, Mateusz Wojciechowski, Dzmitry Smolikau 5, Ivan Burzak 7, Igor Chojnacki 1, Patryk Krok 1, Ksawery Gajek 1.

Najwięcej bramek dla BSV Berno: Levin Wanner 8, Michael Kusio 4, Nico Eggimann 4.