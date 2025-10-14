Ważne decyzje Joty Gonzaleza. Syprzak i Moryto bez powołania

Kadrowicze zbiorą się na konsultację szkoleniową w Szczyrku (26-30 października), skąd przeniosą się do Wałbrzycha. Mecz z Czechami zaplanowano na 31 października o godz. 18.00. Zgrupowanie będzie kontynuowane w Wałbrzychu przez pierwsze dwa dni listopada.

Biało-czerwoni w Euro (15 stycznia - 1 lutego), które wspólnie zorganizują Dania, Norwegia i Szwecja, w rundzie wstępnej (grupa F) w Kristianstad zagrają z Węgrami, Islandią i Włochami. Do dalszej fazy turnieju awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

Wśród powołanych do reprezentacji na październikowe zgrupowanie nie ma kilku kluczowych w ostatnim czasie zawodników. Na oficjalnej stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce możemy przeczytać o powodach nieobecności niektórych graczy.

"Niestety, na najbliższym zgrupowaniu ze względu na urazy zabraknie reprezentantów Michała Olejniczaka, Damiana Przytuły i Piotra Jędraszczyka. Zawodnicy mają być dostępni dla selekcjonera reprezentacji Polski po powrocie do zdrowia. Reprezentanci Polski Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko poinformowali natomiast o czasowym zawieszeniu występów w kadrze narodowej z uwagi na problemy zdrowotne" - czytamy na stronie zprp.pl.

Kadra Polski piłkarzy ręcznych:

bramkarze: Adam Morawski (Industria Kielce), Jakub Skrzyniarz (CD Bidasoa Irun/Hiszpania)

rozgrywający: Jakub Będzikowski, Maciej Papina, Wiktor Tomczak (wszyscy PGE Wybrzeże Gdańsk), Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Leon Łazarczyk (Energa MMTS Kwidzyn S.A), Piotr Mielczarski (Bidasoa), Paweł Paterek (Chrobry Głogów), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen/Szwajcaria), Andrzej Widomski (HC Eurofarm Pelister/Macedonia Płn.)

obrotowi: Dawid Dawydzik (Orlen Wisła), Maciej Gębala (HC Erlangen/Niemcy), Sebastian Kaczor (USAM Nimes Gard/Francja)

skrzydłowi: Mikołaj Czapliński, Filip Michałowicz (obaj Wybrzeże), Piotr Jarosiewicz (Industria), Marek Marciniak (HC Vardar 1961 Skopje/Macedonia Płn.).

psl, PAP