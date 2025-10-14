Wielki sukces reprezentacji Polski! Złoty medal ME

Bohaterką reprezentacji prowadzonej przez arcymistrza Marcina Dziubę była w ostatnim dniu imprezy Oliwia Kiołbasa, która na trzeciej szachownicy pokonała białymi Gulnar Mammadową. Zremisowały swoje partie Alina Kaszlinska z Chanim Balajajewą, Aleksandra Malcewska z Gowhar Bejdullajewą i Klaudia Kulon z Ajah Allahwerdijewą. W drużynie występowała także Monika Soćko.

Zwycięstwo zapewniło Polkom 16 punktów w klasyfikacji końcowej i zwycięstwo w turnieju, gdyż utrzymały przewagę nad najgroźniejszymi konkurentkami.

Jedyny do wtorku mistrzowski tytuł biało-czerwone zdobyły 20 lat temu w Goeteborgu, w składzie: Iweta Radziewicz, Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Joanna Dworakowska i Marta Zielińska. Polki dotychczas czterokrotnie stanęły na podium DME; w Heraklion (2007) i Porto Carras (2011) były drugie oraz w Warszawie (2013) - trzecie.

W turnieju teamów kobiecych startowało 36 ekip.