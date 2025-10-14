Złoty medal po 20 latach! Polki najlepsze w ME

Bohaterką reprezentacji prowadzonej przez arcymistrza Marcina Dziubę była w ostatnim dniu imprezy Oliwia Kiołbasa, która na trzeciej szachownicy pokonała białymi Gulnar Mammadową. Zremisowały swoje partie Alina Kaszlinska z Chanim Balajajewą, Aleksandra Malcewska z Gowhar Bejdullajewą i Klaudia Kulon z Ajah Allahwerdijewą.

W drużynie występowała także Monika Soćko, która grała we wszystkich pięciu drużynach, które zdobyły dla Polski medale.

Zwycięstwo zapewniło Biało-Czerwonym 16 punktów w klasyfikacji końcowej i zwycięstwo w turnieju, gdyż utrzymały, a nawet powiększyły przewagę nad najgroźniejszymi konkurentkami. Srebrny medal z 14 pkt wywalczyła Ukraina, która w ostatnim dniu zremisowała z Armenią 2:2.

Punkty dla reprezentacji Polski w DME w Batumi zdobyły: Kaszlinska - 6,5 (z 9 partii), Malcewska - 6 (9) - obie wystąpiły we wszystkich meczach, Kiołbasa - 5,5 (8), Soćko - 3,5 (6) i Kulon - 2 (4).

Jedyny do wtorku mistrzowski tytuł Biało-Czerwone zdobyły 20 lat temu w Goeteborgu, w składzie: Iweta Radziewicz, Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Joanna Dworakowska i Marta Zielińska. Polki dotychczas pięciokrotnie stanęły na podium DME: w Heraklionie (2007) i Porto Carras (2011) były drugie, a w Warszawie (2013) - trzecie.

W turnieju teamów kobiecych startowało 36 ekip.

