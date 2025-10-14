Zmarła utytułowana polska siatkarka. Była legendą słynnego klubu

Anna Walczak grała w drużynie Augusto Kalisz w latach 1994–98, w okresie wielkich sukcesów tego klubu. W 1995 roku zespół awansował do ekstraklasy. W 1996 wywalczył pierwsze trofeum - Puchar Polski, a także wicemistrzostwo kraju. Lata 1997 i 1998 przyniosły złote medale mistrzostw Polski.

Była siatkarka przez ostatnie lata zmagała się z chorobą nowotworową. Odeszła w wieku 54 lat.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Walczak, jednej z najwybitniejszych zawodniczek w historii kaliskiej siatkówki... Jej postawa na boisku i poza nim pozostanie przykładem siły, pasji i odwagi" – napisał w mediach społecznościowych klub Netland MKS Kalisz.

RM, Polsat Sport