Nie żyje Anna Walczak, była siatkarka Augusto Kalisz. W latach dziewięćdziesiątych dwukrotnie wywalczyła z tym klubem mistrzostwo Polski. Miała 54 lata.

Zmarła utytułowana polska siatkarka. Była legendą słynnego klubu
Zmarła Anna Walczak - mistrzyni Polski w siatkówce w latach 1997 i 1998.

Anna Walczak grała w drużynie Augusto Kalisz w latach 1994–98, w okresie wielkich sukcesów tego klubu. W 1995 roku zespół awansował do ekstraklasy. W 1996 wywalczył pierwsze trofeum - Puchar Polski, a także wicemistrzostwo kraju. Lata 1997 i 1998 przyniosły złote medale mistrzostw Polski.

 

Była siatkarka przez ostatnie lata zmagała się z chorobą nowotworową. Odeszła w wieku 54 lat.

 

 

 

 

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Walczak, jednej z najwybitniejszych zawodniczek w historii kaliskiej siatkówki... Jej postawa na boisku i poza nim pozostanie przykładem siły, pasji i odwagi" – napisał w mediach społecznościowych klub Netland MKS Kalisz.

