A jednak nowy kontrakt! Gwiazda Barcelony zostaje w klubie

28-letni reprezentant Holandii przeniósł się do Barcelony w 2019 roku z Ajaksu Amsterdam. Z katalońskim klubem zdobył dwa tytuły mistrza Hiszpanii, dwa Puchary Króla oraz dwa Superpuchary Hiszpanii.

ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026. Tabele grup

De Jong, który od momentu przybycia do „Barcy” był czasami krytykowany, w zeszłym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem linii pomocy pod wodzą niemieckiego trenera Hansiego Flicka. Piłkarz rozegrał 267 meczów w barwach katalońskiego klubu, strzelając 19 bramek.

- Zawsze marzyłem o grze w Barcelonie i teraz, gdy je spełniam, to chcę kontynuować je przez wiele kolejnych lat i zdobywać kolejne tytuły – powiedział.

Holender, który jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy klubu, zgodził się na obniżkę wynagrodzenia w ramach przedłużenia kontraktu - donoszą hiszpańskie media. Według nich jego nowa umowa zawiera klauzulę wykupu ustaloną na 500 milionów euro.

BS, PAP