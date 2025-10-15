A jednak nowy kontrakt! Gwiazda Barcelony zostaje w klubie

Pomocnik FC Barcelona Frenkie de Jong przedłużył kontrakt o trzy lata, do czerwca 2029 roku - ogłosił klub hiszpańskiej La Liga.

fot. PAP
Frenkie de Jong zostaje w Barcelonie.
  • 28-letni Holender przeniósł się do Barcelony w 2019 roku
  • Z katalońskim klubem zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii
  • Piłkarz rozegrał 267 meczów w barwach Barcelony, strzelając 19 bramek

28-letni reprezentant Holandii przeniósł się do Barcelony w 2019 roku z Ajaksu Amsterdam. Z katalońskim klubem zdobył dwa tytuły mistrza Hiszpanii, dwa Puchary Króla oraz dwa Superpuchary Hiszpanii.

 

De Jong, który od momentu przybycia do „Barcy” był czasami krytykowany, w zeszłym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem linii pomocy pod wodzą niemieckiego trenera Hansiego Flicka. Piłkarz rozegrał 267 meczów w barwach katalońskiego klubu, strzelając 19 bramek.

 

- Zawsze marzyłem o grze w Barcelonie i teraz, gdy je spełniam, to chcę kontynuować je przez wiele kolejnych lat i zdobywać kolejne tytuły – powiedział.

 

Holender, który jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy klubu, zgodził się na obniżkę wynagrodzenia w ramach przedłużenia kontraktu - donoszą hiszpańskie media. Według nich jego nowa umowa zawiera klauzulę wykupu ustaloną na 500 milionów euro.

BS, PAP
FC BARCELONAFRENKIE DE JONGHISZPANIAHOLANDIAPIŁKA NOŻNA
