Barcelona nie przestaje zaskakiwać. Oto, co zrobili po kontuzji Pajor

Październik jest wyjątkowo pechowy dla Polaków w Barcelonie. Najpierw pojawiły się doniesienia o zerwanych więzadłach w kolanie Ewy Pajor. Badania potwierdziły jednak uraz kompleksu tylno-bocznego bez innych urazów towarzyszących. Z kolei we wtorek "Duma Katalonii" ogłosiła, że Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy w lewym udzie.

Podobnie jak w przypadku Lewandowskiego, strata Pajor będzie dużym osłabieniem dla "Barcy". Polka od początku sezonu prezentowała wysoki poziom, zdobyła dziewięć bramek i zanotowała trzy asysty.

28-latka jest szanowaną postacią w szatni Barcelony. Potwierdziły to koleżanki z zespołu, które doceniły Ewę Pajor podczas jednego z treningów przed spotkaniem z AS Roma. Zrobiono po nim zdjęcie, a w dolnym rzędzie znalazła się wolna przestrzeń, mająca nawiązać do nieobecności Pajor.

Dodatkowe informacje podają dziennikarze "Mundo Deportivo". Ich zdaniem klub postanowił nie ograniczać się tylko do tego gestu.

"Po zdecydowanym zwycięstwie w debiucie nad Bayernem (7:1), w środę (godz. 21:00) przyjadą do Romy i będą chciały zadedykować kolejne zwycięstwo polskiej zawodniczce, która doznała kontuzji" - czytamy w artykule o nazwie "Barca będzie kontynuować strzelanie goli w Lidze Mistrzów dla Pajor".