Billie Jean King Cup – już za miesiąc "The World Cup of Tennis" w Polsce

Turniej będzie rozgrywany w systemie Round Robin, a polskie tenisistki wyjdą na kort już w pierwszym dniu czyli w piątek (14 listopada) przeciwko Nowozelandkom, a ponownie zobaczymy je w akcji w niedzielę (16 listopada) grające z Rumunkami. Każdego dnia zostaną rozegrane najpierw dwa pojedynki w singlu, a na koniec dojdzie do meczów deblowych. Wynik każdego z nich może się okazać w końcowym rozrachunku. Natomiast w sobotę (15 listopada) spotkają się zespoły Rumunii i Nowej Zelandii.

Dlaczego w listopadzie widzimy się właśnie w Arenie Gorzów? Niedawno wyjaśniał nam to Senator RP Władysław Komarcnicki, który od początku namawiał Polski Związek Tenisowy do tego pomysłu.

Plan się powiódł dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, które postanowiły mieszkańcom miasta i regionu, zakochanym w żużlu, zafundować tenisowe emocje z najwyższej półki.

– Gorzów to miasto sportu. Tak było od zawsze. Choć większość Polaków kojarzy nasze miasto z żużlem, bo jest naszą wizytówką, to jednak sportowe życie Gorzowa nie kończy się na Stali. Która niedawno zapewniła sobie ostatnio pozostanie w PGE Ekstralidze. Mamy tu wspaniałe drużyny koszykarek, siatkarzy, szczypiornistów, mocne środowisko pływackie i lekkoatletyczne. W tej armii sportowców mamy mistrzów olimpijskich, świata, Europy i Polski – Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

– Mamy bogatą sportową infrastrukturę, nowoczesny stadion lekkoatletyczny, żużlowy. Niedawno wybudowaliśmy Arenę Gorzów, która daje nowe możliwości organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie. Liczymy, że niedługo, po naszych inwestycjach, do mistrzowskich dyscyplin dołączy tenis. Sport w Gorzowie to pasja, wspólnota i promocja miasta, a każdy sukces naszych zawodników to powód do dumy dla mieszkańców – dodał.

Listopadowy turniej kwalifikacyjny BJK Cup to początek poważniejszych planów tenisowych Gorzowa, który właśnie z tą dyscypliną wiąże szersze plany.

– Tenis w Gorzowie przeżywa bardzo dobry moment. Organizujemy prestiżowe wydarzenia, jak turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup. Wierzymy, że impreza z udziałem reprezentantek Polski zainteresuje mieszkańców naszego miasta i regionu, ale że przyciągnie też uwagę kibiców i mediów w całej Polsce. A dla nas to dobry moment, by powiedzieć, że patrzymy też w przyszłość, że tenis jest ważny dla miasta. Możemy ogłosić plan budowy nowoczesnego Centrum Tenisowego, które pozwoli rozwijać talenty młodych zawodniczek i zawodników oraz uczyni Gorzów ważnym punktem na tenisowej mapie kraju. To naturalna kontynuacja naszych bogatych sportowych tradycji i inwestycja w przyszłość mieszkańców – podkreśla Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Impreza w Arenie Gorzów to trzecie wielkie wydarzenie tenisowe z udziałem reprezentacji narodowych organizowane w tym roku przez Polski Związek Tenisowy. Drugie w kobiecym tenisie, po podobnym kwietniowym turnieju kwalifikacyjnym do BJK Cup Finals w Radomiu o miejsce we wrześniowym BJK Cup Finals. Zwyciężyły w nim Ukrainki, przed Polkami i Szwajcarkami, więc to one poleciały do Shenzhen.

Niemal komplet widzów na meczach Polek na trybunach Radomskiego Centrum Sportu i niepowtarzalna atmosfera stworzona przez kibiców zrobiły niesamowite wrażenie na przedstawicielach Międzynarodowej Federacji Tenisowej. A spotkanie Polska - Szwajcaria oglądał na żywo sam David Haggerty, Prezydent Międzynarodowej Federacji Tenisowej.

Zaraz po tym wydarzeniu PZT otrzymał od ITF propozycję organizacji jednego z siedmiu turniejów kwalifikacyjnych w listopadzie. Wybór padł na Arenę Gorzów otwartą niespełna przed dwoma laty. Mamy nadzieję, że podczas rywalizacji tenisistek w ramach "The World Cup of Tennis" blisko sześciotysięczne trybuny wypełnią się do ostatniego miejsca.

Informacja prasowa