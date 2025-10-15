Duże osłabienie rywalek polskich siatkarek! Kontuzja ważnej zawodniczki

29-latka nabawiła się kontuzji podczas meczu inauguracyjnej kolejki Sultanlar Ligi. Okazało się, że przyjmująca naderwała mięśnie proste brzucha i czeka ją przerwa w grze.

ZOBACZ TAKŻE: Alarm w Bełchatowie! Gwiazdor Skry kontuzjowany!

"Leczenie naszych zawodniczek jest uważnie monitorowane przez zespół medyczny naszego klubu, a niezbędne leczenie jest kontynuowane zgodnie z planem. Jako Klub Sportowy Bahcelievler Belediye życzymy naszej zawodniczce szybkiego powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że wróci na boisko w dobrej kondycji tak szybko, jak to możliwe" - napisano w oświadczeniu zespołu.

Mierząca 186 cm wzrostu siatkarka w swojej karierze zdobyła m.in. srebrne medale w Klubowych Mistrzostwach Świata, mistrzostwach Europy kadetek oraz World Grand Prix. Do tego należy dodać brąz na mistrzostwach świata juniorek i złoto w turnieju Volley Masters Montreux.

Przypomnijmy, że w lidze tureckiej występuje sporo Polek. Agnieszka Korneluk, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Martyna Czyrniańska czy Martyna Łukasik - to tylko niektóre nazwiska, które w tym sezonie walczą o triumf w Sultanlar Lidze.

KP, Polsat Sport