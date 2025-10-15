Najważniejszym turniejem 2025 roku dla reprezentacji Polski kobiet będą mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia w Niemczech i Holandii. W pierwszej fazie grupowej Biało-Czerwone zmierzą się z Chinami, Tunezją oraz Francją. Ostatnim etapem przygotowań przed mundialem będzie zgrupowanie, które rozpocznie się 16 listopada we Władysławowie.

Dokładnie miesiąc wcześniej Polki zagrają spotkanie ze Słowacją w ramach EHF Euro Cup. Dla podopiecznych Arne Senstada będzie to debiut w tych rozgrywkach. Uczestnictwo w turnieju ma związek z tym, że Polska będzie jednym z organizatorów przyszłorocznych mistrzostw Europy i nie bierze udziału w kwalifikacjach do głównej imprezy.

Razem z Polkami w nadchodzącej edycji EHF Euro Cup wezmą udział inne państwa organizatorzy mistrzostw Starego Kontynentu (Czechy, Rumunia, Turcja i Słowacja). W turnieju zagrają też medalistki poprzedniej edycji EURO w 2024 roku (Norwegia, Dania i Węgry).

Format rozgrywek – ze względu na liczbę uczestników – po raz pierwszy w historii przewiduje dwie fazy. W pierwszej rundzie 8 uczestniczących drużyn zostało podzielonych na 2 grupy, a po 2 najlepsze z każdej z grup awansują do turnieju finałowego. Biało-Czerwone będą rywalizować w ramach Grupy 1 z Norwegią, Rumunią i Słowacją.

“Nawet jeśli rozgrywki EHF EURO Cup to pół towarzyskie spotkania, damy z siebie wszystko, żeby wygrać nadchodzące mecze. Możemy się tylko cieszyć, że przed nami mocne przeciwniczki i będziemy miały okazję zmierzyć się z takimi rywalkami. W trakcie tych spotkań będziemy mogły przećwiczyć różne warianty gry i dalej przygotowywać się do zbliżających się mistrzostw świata” – mówiła po zwycięstwie nad Serbią w Gnieźnie bramkarka kadry Paulina Wdowiak.

Pierwszymi rywalkami Polek będą reprezentantki Słowacji. Słowaczki to teoretycznie najłatwiejsze z grupowych przeciwniczek w EHF EURO Cup. Nasze południowe sąsiadki nie zagrają w zbliżających się mistrzostwach świata, po tym, jak wyraźnie przegrały decydujący dwumecz ze Szwajcarią. W mistrzostwach Europy 2024 zajęły z kolei ostatnie miejsce w swojej grupie z Norwegią, Słowenią i Austrią.

Reprezentacja Polski wywalczyła awans na mistrzostwa świata 2025 po zwycięstwie w dwumeczu z Macedonią Północną. Od tego czasu drużyna prowadzona przez norweskiego szkoleniowca Arne Senstada zagrała jeden mecz towarzyski - z Serbią w Gnieźnie. Mimo bardzo słabego początku spotkania (Polki przegrywały już 1:8), w kolejnych minutach Biało-Czerwone złapały odpowiedni rytm i ostatecznie wygrały towarzyską potyczkę 30:26.

Najwięcej - 10 bramek dla naszej kadry zdobyła Magda Balsam. Swoje pierwsze trafienia w narodowych barwach zanotowały z kolei Joanna Granicka oraz Klaudia Grabińska. Ta ostatnia, podobnie jak Malwina Hartman, debiutowała w Gnieźnie w pierwszej reprezentacji Polski.

Początek meczu Polska - Słowacja w Mielcu w czwartek 16 października o godzinie 18:00. W sobotę nasza kadra uda się do Rumunii, gdzie w niedzielę 19 października rozegra drugie spotkanie w ramach EHF Euro Cup. Pozostałe starcia turnieju odbędą się już w przyszłym roku.

Transmisja spotkania Polska - Słowacja w czwartek od 18:00 w Polsacie Sport 2 i Polsat Box Go. Nasze przedmeczowe studio rusza o godzinie 17:30.

