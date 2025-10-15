EHF EURO Cup: Kto zagra w turnieju? Kiedy są mecze Polek?

EHF EURO Cup 2026 będzie trzecią edycją imprezy, w której do tej pory dwukrotnie triumfowały Norweżki. Po raz pierwszy Skandynawki wygrały turniej w 2022, a następnie powtórzyły swój wyczyn w 2024 roku.

Reprezentacja Polski po raz pierwszy weźmie udział w zmaganiach o to trofeum. Ma to związek z faktem, że Polska razem z Czechami, Rumunią, Turcją i Słowacją zorganizuje mistrzostwa Europy 2026. To oznacza, że Biało-Czerwone nie wezmą udziału w kwalifikacjach do imprezy. W zamian za to razem z pozostałymi gospodarzami, a także trójką medalistów poprzedniej edycji ME (Norwegią, Danią i Węgrami), Polki zagrają w rozgrywkach EHF EURO Cup 2026.

Format zmagań – ze względu na liczbę uczestników – po raz pierwszy w historii przewiduje dwie fazy rozgrywek. W pierwszym kroku osiem uczestniczących drużyn zostało podzielonych na dwie grupy, a następnie po dwie najlepsze z nich awansują do turnieju finałowego. Polki będą rywalizować w Grupie 1 razem z Norwegią, Rumunią i Słowacją. Skład Grupy 2 stanowią Dania, Węgry, Czechy i Turcja.

Mecze w ramach EHF EURO Cup 2026 będą odbywać się niezależnie od meczów eliminacyjnych. Pierwsze spotkania zaplanowano w okresie od 16 do 19 października 2025 roku, kolejne terminy gier to 4-8 marca 2026 roku, 8-12 kwietnia oraz turniej finałowy od 21 do 27 września.

Inauguracyjnym meczem dla Polek będzie domowe starcie ze Słowacją w Mielcu. Następnie Biało-Czerwone udadzą się do Rumunii, gdzie zmierzą się z gospodyniami 19 października.

17. edycja mistrzostw Europy piłkarek ręcznych odbędzie od 3 do 20 grudnia 2026 roku. Udział wezmą w nich 24 drużyny.

Terminarz gier EHF EURO Cup:

16.10.2025: Polska – Słowacja

19.10.2025: Rumunia – Polska

4.03.2026: Polska – Norwegia

7.03.2026: Norwegia – Polska

8.04.2026: Słowacja – Polska

11.04.2026: Polska – Rumunia



21-27.09.2026: turniej finałowy

Transmisja spotkania Polska - Słowacja w czwartek od 18:00 w Polsacie Sport 2 i Polsat Box Go. Nasze przedmeczowe studio rusza o godzinie 17:30.