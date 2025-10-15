Czas na kolejne spotkanie wrocławian w ramach EuroCupu. Dotychczas podopieczni Ainarsa Bagatskisa wygrali na inaugurację z Neptunasem Kłajpeda (95:85), a następnie ulegli hiszpańskiej BAXI Manresa (62:74).



Koszykarze Śląska przed własną publicznością będą mieli szansę zrehabilitować się po derbowej porażce z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych (83:85) w ramach ORLEN Basket Ligi.





Rywale z Rumunii, podobnie jak wrocławianie, po dwóch kolejkach EuroCupu mają na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Również okazali się lepsi od Neptunasa Kłajpeda (107:102), natomiast nie poradzili sobie w starciu z tureckim Bahçeşehir Koleji (90:98), w którego barwach występuje Mateusz Ponitka.





Obie drużyny grały przeciwko sobie dwukrotnie - w 2023 roku, w ramach EuroCupu. W obu meczach górą byli koszykarze z Rumunii.



Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - U-BT Cluj-Napoca na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

