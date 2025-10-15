Giganci na parkiecie! Najlepsi siatkarze polskiej ligi ostatnich 50 lat. Czy pamiętasz wszystkich?

Od legendarnych zawodników kadry trenera Huberta Jerzego Wagnera, po siatkarzy reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Historię polskiej ligi tworzyło wielu znakomitych siatkarzy. W XXI wieku na naszych parkietach zaczęło się pojawiać również coraz więcej zagranicznych gwiazd, które wzniosły rozgrywki PlusLigi na jeszcze wyższy poziom.





Od 1975 roku najlepszy siatkarz sezonu jest wybierany w rankingu "Przeglądu Sportowego", głosami trenerów, dziennikarzy i ekspertów. Jego pomysłodawcą był Janusz Nowożeniuk. Pierwszą edycję wygrał Tomasz Wójtowicz, wówczas siatkarz Avii Świdnik.

W ostatnich latach nagrody dla siatkarza sezonu są również przyznawane i wręczane podczas gali Polskiej Ligi Siatkówki. W międzyczasie najlepszych zawodników rozgrywek wybierano też w kilku innych, mniej znanych plebiscytach. Przyznawano też nagrody dla siatkarza roku (plebiscyt Siatkarskie Plusy, magazyn "Super Volley").

Kto tworzył historię polskiej ligi siatkarskiej? Kto zachwycał kibiców w ostatnich dekadach? Najlepsi siatkarze polskiej ligi w poszczególnych sezonach w galerii zdjęć: