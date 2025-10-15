Giganci na parkiecie! Najlepsi siatkarze polskiej ligi ostatnich 50 lat. Czy pamiętasz wszystkich?

PlusLiga jest uznawana za jedną z najsilniejszych siatkarskich lig na świecie. Historię polskiej ekstraklasy siatkarzy tworzyli niezwykli zawodnicy. Kto zachwycał kibiców w ostatnich dekadach i przyczynił się do rozwoju tych rozgrywek? Najlepsi siatkarze poszczególnych sezonów w polskiej lidze w załączonej galerii zdjęć.

Od legendarnych zawodników kadry trenera Huberta Jerzego Wagnera, po siatkarzy reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Historię polskiej ligi tworzyło wielu znakomitych siatkarzy. W XXI wieku na naszych parkietach zaczęło się pojawiać również coraz więcej zagranicznych gwiazd, które wzniosły rozgrywki PlusLigi na jeszcze wyższy poziom.

Od 1975 roku najlepszy siatkarz sezonu jest wybierany w rankingu "Przeglądu Sportowego", głosami trenerów, dziennikarzy i ekspertów. Jego pomysłodawcą był Janusz Nowożeniuk. Pierwszą edycję wygrał Tomasz Wójtowicz, wówczas siatkarz Avii Świdnik.

 

W ostatnich latach nagrody dla siatkarza sezonu są również przyznawane i wręczane podczas gali Polskiej Ligi Siatkówki. W międzyczasie najlepszych zawodników rozgrywek wybierano też w kilku innych, mniej znanych plebiscytach. Przyznawano też nagrody dla siatkarza roku (plebiscyt Siatkarskie Plusy, magazyn "Super Volley").

 

Kto tworzył historię polskiej ligi siatkarskiej? Kto zachwycał kibiców w ostatnich dekadach? Najlepsi siatkarze polskiej ligi w poszczególnych sezonach w galerii zdjęć:

 

