Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Korda?

Majchrzak awansował we wtorek do drugiej rundy turnieju ATP 250 na kortach twardych w Sztokholmie. Polski tenisista w swoim pierwszym meczu wygrał z Austriakiem Filipem Misolicem 6:2, 6:2.





Polak, notowany na 75. miejscu w światowym rankingu, początkowo miał małe problemy z plasującym się o 20 pozycji niżej Austriakiem. W drugim gemie musiał nawet bronić dwóch break-pointów, jednak z powodzeniem, co w połączeniu z przełamaniem z trzeciego gema pozwoliło mu objąć prowadzenie 3:1. Później między tenisistami wywiązała się wyrównana walka, ale w końcówce kolejnego breaka dołożył Majchrzak i chociaż w ostatnim gemie po raz kolejny musiał bronić break-pointów, to wykorzystał już pierwszą piłkę setową, wygrywając 6:2.

Druga partia miała identyczny przebieg. Polski zawodnik najpierw bronił się przed utratą serwisu, po czym sam przełamał przeciwnika i zbudował przewagę 3:1. Po kilku wyrównanych gemach wyżej notowany tenisista dołożył kolejnego breaka i zamknął spotkanie 6:2, wykorzystując pierwszą piłkę meczową. W całym starciu Polak popełnił 18 błędów, natomiast Austriak 12.

Z kolei Amerykanin Sebastian Korda pokonał rozstawionego z numerem siódmym Australijczyka Alexeia Popyrina 6:7 (4-7), 6:1, 6:3.

PAP