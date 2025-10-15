Koniec spekulacji ws. czterokrotnego mistrza świata. Skład ogłoszony

Tym samym zakończyły się spekulacje dotyczące możliwości przejścia do Mercedesa z Red Bulla czterokrotnego mistrza świata Holendra Maxa Verstappena.

ZOBACZ TAKŻE: Marquez przeszedł operację. Co dalej z sezonem?

On sam przyznał, że pozostanie w swoim zespole w sezonie 2026 oraz w kolejnych latach, gdyż jego umowa jest ważna do 2028 roku. Jego obowiązujący kontrakt zawiera jednak klauzulę, która pozwala mu odejść z Red Bulla wcześniej, gdyby zmieniły się jego notowania, np. gdyby wypadł na dłużej w klasyfikacji generalnej kierowców z czołowej trójki.

W środowym oświadczeniu Mercedes nie podał żadnych szczegółów kontraktów poza tym, że pięciokrotny zwycięzca wyścigów F1 Russell i jego debiutujący kolega z zespołu Antonelli pozostaną w zespole w 2026 roku.

Russell ostatnio wygrał swój drugi wyścig w tym roku o Grand Prix Singapuru. Wcześniej triumfował w Kanadzie. Obaj wywodzą się z programu rozwojowego Mercedesa w juniorskich seriach.

W czerwcu Russell zasugerował, że jednym z powodów opóźnienia rozmów kontraktowych może być fakt, że Mercedes rozmawiał z Verstappenem.

"Chcieliśmy dać sobie czas, odpowiednio przeprowadzić negocjacje i upewnić się, że wszyscy po obu stronach są zadowoleni" - napisał w oświadczeniu Wolff.