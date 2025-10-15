Legendarny siatkarz reprezentacji Polski własnie to ogłosił! "Wdzięczność"

Reprezentant Polski zmagał się z problemami zdrowotnymi od dłuższego czasu. Pod koniec 2024 roku podczas meczu Asseco Resovii Rzeszów z Itasem Trentino w Lidze Mistrzów doznał urazu, który - jak się okazało - wykluczył go z gry na kilka miesięcy.

W połowie grudnia zawodnik przeszedł operację, a wkrótce po niej rozpoczął długotrwałą rehabilitację. Teraz, po upływie około 10 miesięcy, ogłosił, że jest już zdrowy i w pełni sił.

"Te 2 zdjęcia dzieli równo 10 miesięcy. I wiecie co…?

WDZIĘCZNOŚĆ - to uczucie wypełnia całego mnie o każdej porze od wielu wielu dni.

WDZIĘCZNOŚĆ za wszystko, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach.

WDZIĘCZNOŚĆ za to, że zobaczyłem ilu wspaniałych Ludzi wspiera mnie na dobre i na złe i że zawsze mogę na nich liczyć.

WDZIĘCZNOŚĆ za to, że lato w końcu nie kojarzy mi się tylko z pięknymi medalami, których drugą stroną były płaczące przed każdym wyjazdem dzieci i żona, która ledwo wyrabiała na zakręcie.

WDZIĘCZNOŚĆ za to, że miałem szansę poznać życie na nowo. Inne niż tylko to siatkarskie, którym żyłem bez przerwy przez ostatnie 20 lat.

WDZIĘCZNOŚĆ za to, że pierwszy raz w dorosłym życiu miałem możliwość zrealizować swoje pasje, o których zawsze marzyłem, a nigdy nie było czasu.

(...)

Niezależnie w jakiej roli będzie mi dane, dam z siebie w tym sezonie wszystko, żeby wspaniali Kibice Resovii Rzeszów dostali w końcu to na co zasługują od wielu lat.

A później… mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas będzie mi dane przeżywać razem z Wami te wspaniałe emocje, które dostarcza nam SIATKÓWKA" - napisał Zatorski.

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się 20 października. Asseco Resovia w inauguracyjnej kolejce na wyjeździe zmierzy się ze Ślepskiem Malow Suwałki. Terminarz pierwszej rundy spotkań można znaleźć TUTAJ.

Zatorski dołączył do Asseco Resovii w 2021 roku i od tego czasu zdążył zdobyć z nią brązowy medal PlusLigi oraz Puchar CEV. Jego bogata kariera obejmuje również pięć mistrzostw Polski, trzy wicemistrzostwa, pięć Pucharów Polski, trzy Superpuchary Polski oraz medale Klubowych Mistrzostw Świata i Ligi Mistrzów. Z reprezentacją Polski dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo świata oraz zdobył liczne medale na mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Lidze Światowej i Lidze Narodów. Ostatnim sukcesem 35-latka było srebro na igrzyskach olimpijskich.