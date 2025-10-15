Lewandowski zagrał 90 minut w ostatnim spotkaniu reprezentacji Polski z Litwą i strzelił gola w 64. minucie rywalizacji. Po powrocie do Barcelony Polak przeszedł badania medyczne, które wykazały uraz mięśnia dwugłowego uda. Temat kontuzji napastnika rozgrzał do czerwoności media, a doniesienia w sprawie "Lewego" śledzili też Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

- O kontuzji Roberta Lewandowskiego pisze się różnie. Zerknęliśmy na prasę polską, niemiecką, jak i hiszpańską - w taki sposób Hajto rozpoczął dyskusję w programie "Polsat Futbol Cast".

- Tylne partie mięśni uda, czyli tak zwany mięsień dwugłowy zostały naderwane - piszą media. - Fachowo lekarz powinien napisać czy ma naderwane włókna czy może naderwany mięsień. Pytanie, ile to jest? Milimetr, dwa czy może trzy? Medycznie jest stwierdzone, że to zrasta się około 5 tygodni - powiedział ekspert Polsatu Sport.

Z kolei Kołtoń jest w tym przypadku delikatnym optymistą. - Często "Lewy" wracał szybciej. Widzę, że w polskich mediach jest nastawienie, że to będą 3 tygodnie, w hiszpańskich - raczej 4 do 6 tygodni - dodał dziennikarz "Prawdy Futbolu".

- Czyli jesteśmy na granicy występu Lewandowskiego w listopadzie - stwierdził po chwili Kołtoń, a Hajto błyskawicznie skontrował. - Na jakiej granicy? Przecież musisz wejść też w trening (...) Z mięśniem dwugłowym praktycznie nic nie możesz robić. Każdy ruch nadrywa znowu te włókna, które muszą się zespoić - powiedział były reprezentant Polski.

Konkluzja ekspertów była jednoznaczna. - Zakładasz, że Robert Lewandowski nie będzie gotowy na Holandię i Maltę - stwierdził Koltoń. - Nie będzie. Chyba, że w mediach są złe informacje, na temat tego, jaką Lewandowski ma kontuzję - odpowiedział Hajto.

Polsat Sport