Mistrzowie Polski przystąpią do ostatniego meczu w fazie zasadniczej Champions League podbudowani pierwszym zwycięstwem w tych rozgrywkach od sześciu lat. 8 października pokonali na wyjeździe KAC Klagenfurt 4:1. Tym razem hokeiści GKS-u Tychy spróbują zaskoczyć pewną awansu do fazy pucharowej drużynę Lukko Rauma.

W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału. Rok temu w tej rywalizacji Polskę reprezentowała Re-Plast Unia Oświęcim, której nie udało się awansować do fazy pucharowej.

W sezonie 2023/24 polski zespół nie zagrał w rozgrywkach LM, a rok wcześniej rywalizowały mistrz kraju - GKS Katowice i Comarch Cracovia Kraków, dzięki zdobyciu Pucharu Kontynentalnego. Krakowianie rywalizację w swojej grupie (czterozespołowej) zakończyli na trzecim miejscu, a GKS był czwarty.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Lukko Rauma na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.