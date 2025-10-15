Liga Mistrzów: Legia Warszawa - Promitheas Patras. Relacja live i wynik na żywo
Legia Warszawa - Promitheas Patras to spotkanie w ramach drugiej kolejki koszykarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Promitheas Patras na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.
Przed nami druga kolejka fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. Na inaugurację tych rozgrywek Legia przegrała na wyjeździe z BC Rytas (85:93). Zawodnicy stołecznej drużyny zmierzą się teraz z greckim Promitheas Patras. Ich rywale lepiej rozpoczęli tegoroczne rozgrywki, wygrywając na własnym parkiecie z MLP Academics Heidelberg (89:83). Obie ekipy jeszcze nigdy nie mierzyły się ze sobą.
W zeszłym sezonie Legia występowała w rozgrywkach ENBL, gdzie zaszła do ćwierćfinału. Kampanię wcześniej koszykarze ze stolicy również zameldowali się na tym etapie rozgrywek europejskich, tyle że był to EuroCup.
