Maksymilian Granieczny już po operacji! Co dalej z libero reprezentacji Polski?

Do sytuacji doszło podczas meczu Jastrzębskiego z Bogdanką LUK Lublin w półfinale Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. W pewnym momencie Granieczny próbował uratować piłkę i poczuł ból w palcu. Pierwotnie wydawało się, że to nic poważnego, tym bardziej, że libero wrócił do gry. Okazało się jednak, że doszło do złamania palca.

Stało się jasne, że Granieczny opuści początek sezonu w PlusLidze, która startuje już 20 października. Uraz wymagał ingerencji chirurgicznej, więc 20-latek przeszedł zabieg zespolenia złamanej kości.

- Jestem już po operacji. Czuję się naprawdę dobrze. Wszystko poszło zgodnie z planem, bez komplikacji. Rokowania są naprawdę optymistyczne, więc z uśmiechem na twarzy i poukładaniem sobie tego wszystkiego w głowie, odpoczywam i przygotowuję się do tego, żeby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności i gry. A przede wszystkim w pełnym zdrowiu. Już nie mogę się doczekać - powiedział Maksymilian Granieczny, cytowany przez JSW Jastrzębski Węgiel.

Młody libero to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników na tej pozycji. Znalazł się w kadrze Nikoli Grbicia na mundial na Filipinach, sięgając z reprezentacją Polski po brązowy medal.

KP, Polsat Sport