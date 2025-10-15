Maroko z rekordem zwycięstw. Przebili nawet Hiszpanów!

Jedynego gola w meczu w Rabacie zdobył w 63. minucie Youssef En-Nesyri, zapewniając Maroku zakończenie rozgrywek grupy E z kompletem ośmiu zwycięstw. Gospodarze jako jedyni w afrykańskich eliminacjach nie stracili punktu.





Maroko ostatnio nie wygrało meczu międzynarodowego w... marcu 2024 roku, bezbramkowo remisując z Mauretanią w spotkaniu towarzyskim. Od tego czasu odniosło zwycięstwa w siedmiu meczach eliminacji MŚ, sześciu w eliminacjach tegorocznego Pucharu Narodów Afryki i w trzech spotkaniach towarzyskich.





W ciągu 19 miesięcy zespół zdobył 50 bramek, a stracił tylko cztery. Do tego bilansu nie zalicza się Mistrzostw Narodów Afryki, bowiem w tym turnieju mogą grać drużyny złożone wyłącznie z zawodników występujących w krajowych ligach.





Hiszpanie swoją imponującą serię zanotowali od czerwca 2008 roku do czerwca 2009. Rozpoczęli ją pokonaniem 3:0 Rosji w półfinale mistrzostw Europy, a ich 15. zwycięstwo z rzędu przypadło w wygranym 2:0 meczu z gospodarzami, RPA, w ostatnim meczu grupowym Pucharu Konfederacji. Passę przerwał zespół USA w półfinale tych nieistniejących już rozgrywek. W tym okresie Hiszpanie zdobyli 39 bramek, a stracili dwie.





Maroko nie ogłosiło jeszcze planów spotkań towarzyskich w listopadowym okienku. Pod koniec roku będzie natomiast gospodarzem turnieju finałowego Pucharu Narodów Afryki i 21 grudnia zmierzy się w meczu otwarcia z Komorami.

