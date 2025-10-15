Od początku sezonu podopieczni Xaviego Sabate prezentują wysoką dyspozycję. Płocczanie pokonali kolejno OTK Bank-Pick Szeged (34:33), RK Zagreb (30:27) i Eurofarm Pelister (36:25). Mistrzowie polski ulegli jedynie SC Magdeburg, minimalnie przegrywając z liderem grupowej tabeli (26:27).



Po czterech kolejkach drużyna z Płocka plasuje się na pozycji wicelidera w grupie B , natomiast ich rywale, PSG o trzy lokaty niżej.





Dotychczas francuska ekipa, z Kamilem Syprzakiem w składzie, zanotowała dwa zwycięstwa z Eurofarm Pelister (33:27) i RK Zagreb (35:32) i dwie porażki z SC Magdeburg (31:37) i OTK Bank-Pick Szeged (29:31).





Ostatnia bezpośrednia rywalizacja obu drużyn zakończyła się zwycięstwem płocczan (31:28).



Relacja live i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - PSG na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

Polsat Sport