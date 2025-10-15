Półfinał nie dla polskiego tenisisty. Dramat w drugim secie

Piotr Matuszewski pierwszy raz w karierze przystąpił do zmagań w parze z Damirem Dzumhurem. Polak i Bośniak wystartowali w turnieju rangi ATP 250 w Brukseli, gdzie w pierwszej rundzie odprawili wynikiem 7:5, 6:3 występujących z dziką kartą Belgów Raphaela Collignona i Davida Goffina.

W ćwierćfinale Matuszewski i Dzumhur mierzyli się z Benjaminem Bonzim i Pierrem-Huguesem Herbertem. Premierowa partia była bardzo wyrównana. Pierwszy break point nadszedł dopiero w ósmym gemie. Polsko-bośniacki duet zmarnował jednak swoją szansę.



Francuzi swoich okazji doczekali się przy stanie 5:4. Mieli wtedy dwie piłki setowe przy podaniu Matuszewskiego i Dzumhura, ale ci oddalili zagrożenie. Ta sztuka nie udała się kilkanaście minut później. Bonzi i Herbert przełamali, triumfując w pierwszej odsłonie 7:5.



Drugi akt rywalizacji nie miał żadnej historii. Francuzi poszli za ciosem i od samego początku prowadzili wydarzenia na korcie na swoich warunkach. Efektem było błyskawiczne prowadzenie 5:0 z dwoma breakami. Matuszewski i Dzumhur zdołali zapisać na swoje konto tylko jednego gema, po czym pożegnali się z imprezą w Brukseli.



Piotr Matuszewski/Damir Dzumhur - Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert 5:7, 1:6