Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Środowy odcinek podcastu poprowadzą dobrze znani kibicom eksperci - Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Podsumują oni najważniejsze wydarzenia ostatnich dni w świecie futbolu, przyglądając się temu, co działo się na międzynarodowych boiskach. Nie zabraknie celnych analiz i barwnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Zespoły, które wywalczyły awans na mistrzostwa świata 2026. Kto zagra na mundialu? (GALERIA)

Szczególną uwagę Hajto i Kołtoń poświęcą reprezentacji Polski i jej niedawnemu zgrupowaniu. Biało-Czerwoni mają za sobą udany październik, w którym rozegrali dwa mecze i oba zakończyli zwycięstwami. Najpierw pokonali Nową Zelandię 1:0 w spotkaniu towarzyskim, a następnie - już w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 - wygrali na wyjeździe z Litwą 2:0. Wyniki te pozwoliły drużynie Jana Urbana umocnić pozycję w tabeli grupy G i z optymizmem patrzeć w kierunku listopadowych meczów decydujących o awansie.

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1 i online na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport