Polska tenisistka zaskoczyła! "To byłoby na tyle"

W poniedziałek Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na kortach twardych w chińskim Ningbo. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Szwajcarką Belindą Bencic 3:6, 2:6. Była to szósta porażka z rzędu 33-letniej poznanianki w tym cyklu. Tydzień temu przegrała - także w dwóch setach - z Chorwatką Antonią Ruzic w 1. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan.

Jak się okazuje, było to ostatnie spotkanie poznanianki w tym sezonie. 33-latka ogłosiła to w najnowszym poście na Instagramie.

"I to byłoby na tyle. Kończę i zapisuję kolejny sezon w pamięci. Dużo się ostatnio mówi o intensywności, o kalendarzu, o presji. Ale ja coraz częściej staram się też myśleć o wdzięczności. Żeby każdy start, każdy lot, każdy mecz traktować nie tylko jak obowiązek, ale przywilej. Z każdym rokiem coraz bardziej rozumiem, że siła nie zawsze oznacza tempo. Że mam prawo być zmęczona. Moja lekcja na najbliższe tygodnie - umiejętność powiedzenia sobie: "teraz odpocznę". I zrobienia tego bez poczucia winy. Uda się? Wracam do domu. Do ludzi, którzy przypominają mi, kim jestem, gdy nie trzymam rakiety w dłoni. Bo tylko wtedy mogę znów zatęsknić za kortem, za rywalizacją, za tym wszystkim, co w tym sporcie najpiękniejsze" - napisała.

Linette to 56. zawodniczka rankingu WTA. Liderką pozostała Aryna Sabalenka, która o 1632 punkty wyprzedza Igę Świątek.

KP, Polsat Sport