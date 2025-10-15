Polski zespół z nowym trenerem! Znane marki w CV

Letnie okienko transferowe w wykonaniu Widzewa Łódź mogło napawać sporym optymizmem kibiców tej ekipy. Po 11 kolejkach PKO BP Ekstraklasy "Czerwono-Biało-Czerwoni" plasują się jednak na 11. miejscu w tabeli z dorobkiem 13 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak nowy kontrakt! Gwiazda Barcelony zostaje w klubie

Na taki stan rzeczy obojętni nie pozostali włodarze klubu. W Łodzi doszło bowiem do zmiany trenera. Z posadą pożegnał się Karol Czubak, a zastąpił go Ivan Jovićević.

- Po dołączeniu do Widzewa i przeprowadzeniu rozeznania uznałem, że tym, czego ta drużyna w tej chwili potrzebuje, jest doświadczony na rynku międzynarodowym szkoleniowiec z określoną wizją futbolu - powiedział pełnomocnik zarządu ds. sportu Dariusz Adamczuk, cytowany przez oficjalne media zespołu.

Jovićević ma w swoim CV uznane firmy. Zdobył mistrzostwo Ukrainy z Szachtarem Donieck, natomiast z Łudogorcem Razgrad w sezonie 2024/25 sięgnął po potrójną koronę na krajowym podwórku: mistrzostwo, Puchar i Superpuchar. Jego przygoda w Bułgarii dobiegła końca 9 czerwca i od tego czasu pozostawał bez pracy.

W przeszłości natomiast 51-letni Chorwat prowadził również Dinamo Zagrzeb, Karpaty Lwów, NK Celje, SK Dnipro-1 czy Al-Raed SFC.

Widzew swój pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej rozegra 17 października. Jego przeciwnikiem w Ekstraklasie będzie Radomiak Radom. Wtedy Jovićević zadebiutuje w nowych barwach.