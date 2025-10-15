Przegrał w 59 minut i... zarobił 1,5 mln dolarów

Amerykanin w czwartkowym półfinale zagra z liderem rankingu Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

ZOBACZ TAKŻE: Emocje w meczu Majchrzaka! Nerwy do samego końca

W drugim ćwierćfinale obrońca trofeum Jannik Sinner ograł Greka Stefanosa Tsitsipasa 6:2, 6:3. Włoch do awansu potrzebował godziny i 16 minut, a w pojedynku o finał zmierzy się z Serbem Novakiem Djokovicem.

Po piątkowej przerwie zwycięzcy półfinałów zagrają ze sobą w sobotę o tytuł.

Six Kings Slam to najlepiej opłacany turniej tenisowy na świecie. Każdy gracz ma zagwarantowane honorarium za udział w wysokości 1,5 miliona dolarów. Natomiast zwycięzca otrzyma czterokrotność tej sumy.

PAP