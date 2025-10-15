Przegrał w 59 minut i... zarobił 1,5 mln dolarów
W meczu otwarcia tenisowego turnieju pokazowego Six Kings Slam w Rijadzie Taylor Fritz potrzebował 59 minut, aby pokonać Niemca Alexandra Zvereva 6:3 i 6:4. Przegrany zainkasował 1,5 mln dolarów, czyli za każdą sekundę gry 431 dolarów.
Amerykanin w czwartkowym półfinale zagra z liderem rankingu Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
W drugim ćwierćfinale obrońca trofeum Jannik Sinner ograł Greka Stefanosa Tsitsipasa 6:2, 6:3. Włoch do awansu potrzebował godziny i 16 minut, a w pojedynku o finał zmierzy się z Serbem Novakiem Djokovicem.
Po piątkowej przerwie zwycięzcy półfinałów zagrają ze sobą w sobotę o tytuł.
Six Kings Slam to najlepiej opłacany turniej tenisowy na świecie. Każdy gracz ma zagwarantowane honorarium za udział w wysokości 1,5 miliona dolarów. Natomiast zwycięzca otrzyma czterokrotność tej sumy.