Przegrywali do przerwy, a potem stało się coś niesamowitego! Co za pogoń, PSG pokonane w Polsce

Obie drużyny wybiegły na parkiet osłabione. W barwach PSG nie zagrał jeden z najskuteczniejszych zawodników mistrza Francji, wychowanek Orlen Wisły Kamil Syprzak, w zespole gospodarzy zabrakło Abela Serdio i Mirsada Terzica.

W ostatnich trzech sezonach zespoły spotkały się sześć razy i bilans był korzystny dla PSG - 5:1. Ekipa z Płocka wygrała tylko w marcu 2025 roku na wyjeździe.

Lepiej rozpoczęli goście, którzy po kwadransie gry prowadzili pięcioma bramkami (10:5) i utrzymywali tę różnicę do 28. minuty. Gospodarze jeszcze przed przerwą zdołali zmniejszyć straty. Piękną bramką popisał się Melvyn Richardson, rzut Elohima Prandiego obronił Mirko Alilovic, a w ostatnich sekundach sytuacji sam na sam z bramkarzem nie zmarnował Przemysław Krajewski. Do odrobienia zostały trzy bramki.

W 44. minucie płocczanie doprowadzili do remisu 22:22 i coraz bardziej przyspieszali. W pewnym momencie było nawet 30:26.

W 58. minucie na tablicy był wynik 32:30 i to goście byli byli rozpędzeni.



Ostatecznie płocczanie wygrali 35:32.

Mecz 6. kolejki Orlen Wisła zagra 23 października o godz. 20.45 również u siebie z Barceloną. W niedzielę o godz. 12.30 „Nafciarzy” czeka jeszcze wyjazdowy mecz ligowy z wicemistrzem Polski Industrią Kielce.

Orlen Wisła Płock – Paris Saint-Germain 35:32 (13:16)

Orlen Wisła: Torbjoern Bergerud, Mirko Alilovic – Michał Daszek 1, Mitja Janc 6, Leon Susnja, Kirył Samojla 1, Melvyn Richardson 10, Miha Zarabec 2, Gergo Fazekas 3, Przemysław Krajewski 2, Dawid Dawydzik 7, Lovro Mihic 1, Zoran Ilic, Zoltan Szita 1, Sergei Kosorotow 1.

PSG: Mikkel Lokvist, Janick Green – Mateo Maras, Theo Ducap 2, Yahia Omar 9, Luc Steins 3, Karl Konan, Mathieu Grebille 1, Luka Karabatic 2, Abdelrahman Abdou, Sindre Heldal 1, Wallem-Konrad Peleka, Noah Gaudin, Elohim Prandi 12, Gautier Loredon 2.

Karne minuty: Orlen Wisła – 4 min, PSG – 6 min.

Sędziowali: Lars Jorum i Havard Kleven (Norwegia).

PAP