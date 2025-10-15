Selekcjoner reprezentacji stracił pracę po meczu eliminacji MŚ!

62-letni Hasek stracił posadę głównie wskutek niedzielnej porażki z Wyspami Owczymi 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata. Trzy dni wcześniej Czesi w roli gospodarzy zremisowali z Chorwatami 0:0.

To sprawia, że w grupie L kwalifikacji zajmują drugie miejsce, tracąc trzy punkty do Chorwatów, którzy rozegrali jedno spotkanie mniej, i o jeden wyprzedzają ekipę Wysp Owczych. W listopadzie w spotkaniu z najsłabszym w grupie Gibraltarem Czesi muszą obronić drugą pozycję, by zagrać w marcowych barażach o awans do przyszłorocznego mundialu.

Według prezesa FACR Davida Trundy, głosowanie nad odwołaniem Haska, który prowadził kadrę od stycznia 2024, kiedy zastąpił Jaroslava Silhavego, było jednomyślne. Władze federacji nie ogłosiły nazwiska jego następcy. Za poszukiwanie odpowiednich kandydatów, także wśród zagranicznych szkoleniowców, ma odpowiadać dyrektor generalny związku, a w przeszłości piłkarz Pavel Nedved.

Hasek wcześniej prowadził czeską kadrę w pięciu meczach w 2009 roku, pełniąc wtedy jednocześnie rolę prezesa FACR. Poza tym pracował m.in. w Sparcie Praga, francuskich Strasbourgu i Saint-Etienne, klubach z Bliskiego Wschodu oraz reprezentacjach Gabonu i Libanu.

MS, PAP