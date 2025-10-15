Sensacja w Pucharze Polski siatkarzy! Faworyt wyeliminowany przez drugoligowca

Rozpoczęła się rywalizacja w nowej edycji Pucharu Polski siatkarzy. W fazie wstępnej tych rozgrywek uczestniczą zespoły z rozgrywek wojewódzkich, drugiej ligi oraz osiem zgłoszonych zespołów z PLS 1. Ligi. Druga runda przyniosła sporą niespodziankę, jaką była porażka drużyny z Katowic.

GKS Katowice to spadkowicz z PlusLigi, a po pięciu kolejkach rozgrywek PLS 1. Ligi zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z kompletem zwycięstw. W Pucharze Polski uległ jednak na wyjeździe drugoligowej drużynie IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice.

Trener GKS Emil Siewiorek zdecydował się na rozpoczęcie tego meczu rezerwowym składem, ale później dokonywał zmian. Premierowa odsłona padła łupem gospodarzy (25:15). W drugiej ekipa z Katowic zrewanżowała się rywalom (15:25), wygrała też trzecią (22:25), ale Rekord wygrał czwartego seta (25:23) i doprowadził do tie-breaka. W decydującej partii lepsi byli gospodarze. Skutecznie grał atakujący Natan Wojtasik, który zamknął mecz asem (15:12) i został uznany najlepszym zawodnikiem tego widowiska.

Wyniki meczów drugiej rundy Pucharu Polski siatkarzy:

2025-10-14: Volley Hermes Dąbrowa Górnicza – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (17:25, 15:25, 18:25)

2025-10-15: IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice – GKS Katowice 3:2 (25:15, 15:25, 22:25, 25:23, 15:12)

2025-10-15: Eco-team AZS UJD Stoelzle Częstochowa – MCKiS Jaworzno 1:3 (20:25, 19:25, 25:23, 16:25)

2025-10-15: Volley kost-pol.pl Wieleń – Enea Energetyk Poznań 1:3 (26:28, 21:25, 25:23, 20:25)

2025-10-15: AS Słubice – UKS ŻAK Krzeszyce 3:0 (25:20, 25:14, 25:19)

2025-10-15: Volley Team Żychlin – CUK Anioły Toruń 1:3 (23:25, 17:25, 29:27, 21:25)

2025-10-15: Elektromet Huragan VC Błonie – MTS Międzyrzec Podlaski 2:3 (25:22, 18:25, 25:20, 18:25, 8:15)

2025-10-15: Boat.System Resursa Łódź – SMS PZPS Spała 3:1 (25:12, 23:25, 25:20, 25:16)

2025-10-15: MKS sellBEST Kraśnik – Karpaty - PANS Krosno 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)

2025-10-15: SMS PZPS Spała III – PZL Leonardo Avia Świdnik 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)

2025-10-15: TS Liskowiak Wintact Lisków – SMS PZPS Spała II 0:3 (20:25, 18:25, 23:25)

2025-10-15: Enea Energetyk Poznań II – SPS Cargill Słupca 1:3 (18:25, 18:25, 25:19, 23:25)

2025-10-15: SPS Walce – Nowak-Mosty MKS Będzin 0:3 (12:25, 18:25, 14:25)

2025-10-15: ProNutiva SKK Belsk Duży – Camper Wyszków 3:0 (25:18, 25:21, 25:20)

2025-10-16: Stoczniowiec Politechnika Gdańska – Energa Trefl Gdańsk II

2025-10-22: Gwardia Wrocław – PSG Stal Nysa.