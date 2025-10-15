Sukces Polaków! Igrzyska coraz bliżej

W dniach 7-11 października polscy curlerzy wzięli udział w turnieju prekwalifikacyjnym Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026. Do tej fazy rozgrywek zakwalifikowane były drużyny sklasyfikowane na miejscach 14-20 na świecie, wśród nich po raz pierwszy także męska reprezentacja kraju. 

fot. Archiwum drużyny/PFKC
Bardzo dobry wynik reprezentantów Polski

Po niezwykle zaciętych spotkaniach (zwycięstwa z Tajwanem, Australią, Danią i Austrią oraz porażki z Nową Zelandią i z Filipinami) w rundzie eliminacyjnej, Polacy awansowali do fazy play-off i w decydującym meczu pokonali 7:6 po extra endzie (po dogrywce) Nową Zelandię i tym samym awansowali do kolejnej, decydującej fazy kwalifikacji.


Reprezentację Polski tworzą zawodnicy Wałbrzyskiego Klubu Curlingowego: Konrad Stych (skip), Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza oraz Maksym Grzelka pod wodzą czeskiego trenera Jakuba Baresa.

 

- Cieszy też fakt, że w tej fazie zawodów pokonaliśmy Duńczyków i Austriaków, z którymi ponownie zmierzymy się w listopadzie podczas Mistrzostw Europy. Dobry wynik w tym turnieju zapewni nam kolejny historyczny sukces - awans do Mistrzostw Świata - powiedział Marcin Ciemiński.


- W drużynie panowała bardzo dobra atmosfera i dość szybko udało nam się zaadaptować do szkockiego lodu. Zagraliśmy solidne zawody i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i przepustki na turniej w Kanadzie. Kluczowe okazały się nasza wytrzymałość psychiczna i taktyka w decydujących momentach - dodaje Ciemiński.


- W Szkocji mogliśmy liczyć na niesamowite wsparcie rodaków mieszkających w Aberdeen. Na nasze mecze przychodziły świetnie zorganizowane grupy polskich kibiców, a ich wsparcie było dla nas niezwykle cenne w drodze po awans - powiedział Krzysztof Domin.


- To będą niezwykle wymagające zawody, a przeciwnicy tacy jak Chiny, Japonia czy USA to światowa czołówka. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być przygotowanym do tych zawodów i dalej pisać historię polskiego curlingu - podsumowuje Domin.


Mistrzostwa Europy z udziałem naszych reprezentacji odbędą się w dniach 22-29 listopada w Finlandii. Transmisje z tej rywalizacji będą dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

 

Natomiast turniej kwalifikacyjny ZIO w dniach 6-11 grudnia w Kanadzie. 


W Igrzyskach weźmie udział jedynie 10 drużyn - gospodarze i siedem drużyn sklasyfikowanych najwyżej w rankingu światowym obejmującym wyniki mistrzostw w latach 2022-2025. W walce o ostatnie dwa miejsca na Igrzyskach pozostało osiem drużyn, w tym Polacy. 

Informacja prasowa
