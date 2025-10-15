SuperLega: San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc Imoco Conegliano. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Siatkarki San Giovanni In Marignano zagrają z Prosecco Doc Imoco Conegliano w ramach trzeciej kolejki SuperLegi kobiet. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc Imoco Conegliano na Polsatsport.pl.

Po dwóch ligowych kolejkach zawodniczki Conegliano z dorobkiem pięciu punktów plasują się na trzecim miejscu w tabeli włoskiej ekstraklasy. W poprzednim spotkaniu Joanna Wołosz i spółka okazały się lepsze od Honda Cuneo Granda Volley (3:0).

 

ZOBACZ TAKŻE: Maksymilian Granieczny już po operacji! Co dalej z libero reprezentacji Polski?

 

Na drugim krańcu tabeli plasują się przeciwniczki Conegliano - siatkarki z San Giovanni In Marignano. Nie tylko nie wygrały jeszcze żadnego spotkania, ale nie udało im się nawet wywalczyć seta. W drugiej kolejce musiały uznać wyższość zawodniczek z Bergamo.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc Imoco Conegliano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport
