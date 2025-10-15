Świetny mecz wicemistrzów Polski! Jest pierwsze zwycięstwo w Europie

Po dość chaotycznej grze z obu stron szalę zwycięstwa na swoją korzyść przechylili podopieczni Wojciecha Kamińskiego, głównie dzięki lepszej postawie w defensywie i większej skuteczności w decydującej kwarcie.

Pierwsza połowa była wyrównana, a żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie wyraźniejszej przewagi. W grze nie brakowało strat i niecelnych rzutów, a skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Wystarczy wspomnieć, że lublinianie tylko raz trafili z dystansu, a autorem jedynej "trójki" był Elijah Hawkins.

ZOBACZ TAKŻE: Mecz pełen zwrotów akcji! Śląsk znowu dostarczył emocji w europejskim pucharze

Po przerwie obraz spotkania uległ zmianie. W 24. minucie, po trafieniu zza łuku Jordana Wrighta, gospodarze po raz pierwszy w tym meczu objęli pięciopunktowe prowadzenie (47:42). Z biegiem czasu coraz bardziej wyróżniał się także Tevin Mack, który napędzał ofensywne akcje Startu.

Koszykarze z Lublina nie wypuścili już prowadzenia z rąk, a w ostatniej części meczu jeszcze powiększyli swoją przewagę i kontrolowali przebieg gry do końcowej syreny.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W drugiej kolejce rozgrywek, zaplanowanej na 22 października, PGE Start Lublin zagra na wyjeździe z Rilski Sportist Samokow w Bułgarii.

PGE Start Lublin - KK Bosna BH Telecom Sarajewo 90:80 (17:17, 21:23, 23:18, 29:22)

PGE Start Lublin: Tevin Mack 27, Jordan Wright 18, Elijah Hawkins 18, Bryan Griffin 11, Quincy Ford 10, Filip Put 2, Michał Krasuski 2, Bartłomiej Pelczar 2, Roman Szymański 0.

Najwięcej dla KK Bosna BH Telecom Sarajewo: Taler Persons 19, Edin Atic 12, Chase Audige 12, Petar Kovacevic 10, Miralem Halilovic 10.

PAP