Rosjanka starciem z Zhu rozpocznie rywalizację w Ningbo. Andriejewa rozstawiona z "jedynką" miała w pierwszej rundzie wolny los. 18-latka w ostatnich meczach na tym kontynencie nie prezentowała się najlepiej, w Pekinie i Wuhan odpadała z niżej rozstawionymi zawodniczkami, odpowiednio z Sonay Kartal i Laurą Siegemund.



Lin Zhu zajmuje odległą lokatę w rankingu WTA, z tego powodu w drabince turnieju w Ningbo znalazła się dzięki tzw. "dzikiej karcie". 31-latka wykorzystała otrzymaną szansę i w pierwszej ludzie sprawiła niemała niespodziankę, eliminując Emmę Raducanu.

Obie zawodniczki pod koniec września spotkały się w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Gładko zwyciężyła wtedy Andriejewa, wygrywając oba sety 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Mirra Andriejewa - Lin Zhu na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport