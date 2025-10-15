Wyjątkowy gość na inauguracji nowego sezonu PlusLigi!

Za niecały tydzień nadzieje chwila, na którą kibice polskiej siatkówki czekali już od dawna. W poniedziałek 20 października rozpocznie się kolejny sezon PlusLigi. W pierwszym spotkaniu nowej kampanii naprzeciwko siebie staną Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów.

Zespół z Gdańska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że na trybunach w meczu pierwszej kolejki pojawi się gość specjalny. Rywalizację siatkarzy na żywo obserwować będzie selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski - Nikola Grbić.

"Sezon zaczynamy z przytupem! Podczas poniedziałkowej inauguracji w ERGO ARENIE zaszczyci nas swoją obecnością Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski! Przyjdźcie razem z nami rozpocząć nowy sezon w wielkim stylu - z emocjami, pasją i gdańską energią!" - można przeczytać na profilu Energii Trefl Gdańsk na platformie X.

Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30 w poniedziałek 20 października.

AA, Polsat Sport